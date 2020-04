Autoridade nos Açores reconhece que mais casos de covid-19 serão registados

O responsável da Autoridade de Saúde Regional dos Açores, Tiago Lopes, mostrou-se hoje satisfeito por não ter sido registado nenhum novo caso de covid-19 nas últimas 24 horas, mas reconheceu que ainda haverá mais infectados na região.

“Apesar deste dia em que não registámos nenhum positivo, temos a certeza praticamente a 100% que iremos registar mais casos positivos na região”, considerou hoje o responsável, falando na conferência de imprensa diária de apresentação dos dados da pandemia de covid-19 nos Açores.

A Autoridade de Saúde dos Açores informou hoje que as análises realizadas nos dois laboratórios de referência nas últimas 24 horas não revelaram novos casos de covid-19, tendo-se registado o primeiro caso de recuperação na região.

“Continuamos ainda a apurar a situação e as cadeias de transmissão, nomeadamente na ilha de São Miguel, a aprofundar os números de contactos próximos (...) e, apesar da satisfação de hoje, não quero ter ânimo a mais face ao que se pode perspectivar nos próximos tempos”, referiu ainda Tiago Lopes, garantindo não ter “ilusões” com o sucedido no dia de hoje.

A ilha de São Miguel, cujos seis concelhos estão em cerca sanitária, é a que continua a merecer uma “especial atenção” nesta fase.

Os dados “favoráveis” de hoje “não significam que o surto está extinto”, havia já assinalado de manhã, em nota de imprensa, a Autoridade de Saúde dos Açores.

Até à data, foram detectados nos Açores 66 casos positivos para infecção pelo novo coronavírus, sendo 31 em São Miguel, 11 na ilha Terceira, três na Graciosa, sete em São Jorge, nove no Pico e cinco no Faial.