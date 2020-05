Autoridade Marítima Nacional alerta população para não frequentar as praias no fim-de-semana prolongado

A Autoridade Marítima Nacional recomenda a toda a população que no próximo fim-de-semana prolongado, com previsão de aumento da temperatura, se mantenha afastada das praias, assumindo um comportamento de segurança e evitando expor-se ao risco.

​É também importante relembrar que, para além dos riscos que ainda existem para a saúde pública com a pandemia da Covid-19, neste momento as praias ainda não são vigiadas por nadadores-salvadores, o que apenas ocorrerá no início da época balnear.

A Polícia Marítima irá incrementar nos próximos dias a vigilância e fiscalização nas praias, com o objectivo de sensibilizar a população e evitar comportamentos de risco, salvaguardando a saúde pública.

Assim, é fundamental que os portugueses sigam as indicações e recomendações das autoridades e mantenham os comportamentos de segurança, a distância social e evitem expor-se desnecessariamente ao risco.

“Alertamos ainda que não deve entrar dentro de água caso testemunhe uma situação de perigo, mas sim pedir ajuda através do 112. Lembre-se: Uma ida à praia não vale uma vida!” apelam.