Alunos do Politécnico assinalam Dia do Estudante com apelo ao isolamento social

Os estudantes do subsistema politécnico associaram-se à Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico (FNAEESP) para uma campanha no âmbito do Dia Nacional do Estudante, assinalado esta terça-feira (24 de Março).

Apesar das restrições actuais impostas pelo Governo por causa do novo coronavírus, os estudantes utilizam as plataformas digitais para assinalar a data e, em simultâneo, para apelar ao isolamento social, consciencializando a população portuguesa para este problema de saúde pública.

“É necessário invocar todos os esforços para que este problema de saúde pública se dissipe. Nesta campanha contámos com a participação de Associações Académicas e de Estudantes de todos os Institutos Politécnicos, dando o exemplo de ficar em casa e fazer a diferença”, afirma Tiago Diniz, presidente da Direcção da FNAEESP.

“Temos como objectivo dar uma resposta nacional, mostrando que nenhum estudante neste momento está só. As suas associações estão disponíveis e atentas a todas as necessidades que venham ter. Neste momento, os estudantes dos politécnicos de todo o país estão unidos”, acrescenta.

Sob o mote #FazADiferença, os estudantes apelam ao isolamento social e ao cumprimento das recomendações da Direcção Geral da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.

A FNAEESP é uma estrutura federativa criada em 1989, que possui 51 associações académicas e de estudantes federadas e que representa através dos seus membros cerca de cem mil estudantes.