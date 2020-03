Adiamento dos congressos do PS é quase uma certeza

O PS faz saber que reavalia em Abril a realização do seu congresso nacional, que estava previsto para 30 e 31 de Maio em Portimão.

Na Madeira, o PS também equaciona a alteração de data, “sendo quase certo que será adiado”, admite fonte da estrutura regional. O Congresso do PS-M está marcado para 23 e 24 de Maio, no Funchal e a eleição directa do presidente do Partido Socialista, da presidente das Mulheres Socialistas e dos delegados ao congresso acontecerá antes, a 9 de Maio.

O PS tinha previsto para 15 e 16 de maio as eleições diretas do secretário-geral e dos delegados ao congresso de Portimão, mas a direção do partido, tal como no caso das datas do congresso nacional, irá reavaliará esse calendário no próximo mês.

“Numa primeira fase, o PS cancelou as eleições para as federações e congressos federativos”, que estavam previstos para abril, “e começou por colocar em teletrabalho a maioria das pessoas que trabalham na sede nacional e que continuaram a assegurar as suas funções e o funcionamento do partido. Numa segunda fase, após a declaração do estado de emergência, o partido decidiu reduzir o horário de funcionamento ao público, privilegiando os meios de comunicação digital e telefónicos ao dispor para manter o contacto com os militantes”, lê-se numa nota enviada à agência Lusa.

O PS também faz saber que as reuniões da comissão permanente dos socialistas são feitas através de plataforma digital. Esta linha de atuação, segundo fonte oficial do PS, está em vigor desde que foram anunciadas as medidas de condicionamento à circulação e contacto social para o combate à propagação do novo coronavírus em Portugal.

O PS refere depois que a sua direção nacional e as estruturas distritais, concelhias e locais do “mantêm um contacto diário entre si, promovendo a monitorização, informação e esclarecimento e o apoio aos cidadãos e às instituições, tendo em vista contribuir para o esforço nacional de combate à epidemia covid-19”.

“Todo o suporte à decisão de adiar as eleições e congressos federativos assentou no diálogo com as federações e candidatos via telefone e WhatsApp. A Comissão Permanente do PS passou a trabalhar via WhatsApp. Foi criada uma rede pelo mesmo meio com as federações e concelhias”, acrescenta-se.

Na atual situação, o PS aponta também que, ao nível digital, criou “uma nova campanha para comunicar todas as informações relacionados com o novo coronavírus”.

“E fomos o primeiro - e até o momento único partido - que criou o seu próprio hagstag (#VencerJuntosCovid19) relacionado com esta crise. Temos como primeira responsabilidade comunicar as informações oficiais e confirmadas, contribuindo para a informação verdadeira, combatendo as informações façlsas. É importante assinalar que envolvemos o Grupo Parlamentar para uma comunicação coordenada e coerente. Portanto, eles também estão a utilizar o mesmo hagstag, o que nos está a dar uma coerência ao nível da comunicação digital”, salienta-se.

No que respeita a outras iniciativas que este partido tinha já agendado, o PS afirma ter cancelado a sessão “Diálogos Olhos nos Olhos”, que estava marcada para o passado dia 13 de março, em Torres Vedras. Segundo o PS, esta iniciativa “será retomada quando as condições de saúde pública o permitirem”.

Para este mês, estava ainda previsto que começasse a iniciativa “Diálogos Entre Gerações”, que colocava frente-a-frente em diálogo, nos jardins do Largo Rato [sede nacional do PS, em Lisboa]. Uma iniciativa que iria começar com Manuel Alegre e a jovem escritora Filipa Martins.

“Em breve, iremos avançar com uma iniciativa apenas digital, que decorrerá em direto, pensada unicamente para os canais digitais e para um público mais jovem, com temas que são do interesse do público-alvo”, refere-se na mesma nota.

Ao nível do contacto com a comunicação social, o PS adianta que também tem havido alterações “no sentido do isolamento social”.

“O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, deu esta semana uma entrevista ao Jornal 2 [da RTP] por Skype, e participou, ao telefone, no programa Almoços Grátis, da TSF. Também as reações serão feitas em vídeo. De resto, o PS já tinha por hábito comunicar por esta via. Neste momento, estamos a intensificá-la”, acrescenta fonte oficial dos socialistas.