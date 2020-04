Açores reforçam testes em lares e unidades de cuidados continuados

O Governo dos Açores anunciou hoje o reforço dos testes de despiste em lares de idodos e Unidades de Cuidados Continuados Integrados da região, reforçando as medidas implementadas pelas instituições para prevenção e controlo da infeção por covid-19.

Numa nota à imprensa, o executivo regional informa que, “em articulação com a Autoridade de Saúde Regional, estão a ser reforçadas as condições de segurança das estruturas residenciais para idosos e nas unidades de cuidados continuados integrados de toda a região, nomeadamente através da realização de testes de despiste à infeção por covid-19 aos funcionários e aos utentes”.

Assim, e segundo a Secretaria Regional da Solidariedade Social, na semana passada já foi testada a equipa de trabalhadores que presta serviço no Lar do Bom Jesus da Casa do Povo de Rabo de Peixe” (Sao Miguel) e que “iniciou funções em 20 de abril, após 14 dias de isolamento”.

“Nos próximos dias” serão testados os utentes daquela unidade, ainda de acordo com a mesma nota.

De acordo com o executivo dos Açores, os testes de despiste à covid-19 serão “alargados” às várias estruturas residenciais para idosos da região, “em alinhamento com o momento em que as equipas de trabalho se rendem” nas instituições”, depois de cada período de 14 dias de isolamento de cada equipa.

O Governo dos Açores adianta ainda que, “nos próximos dias”, serão realizados testes aos colaboradores e utentes do lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia do Divino Espírito Santo da Maia e da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, ambas em São Miguel.

“Seguindo-se um conjunto de instituições na ilha Terceira”, nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia dos Altares, o Centro Social e Paroquial da Nossa Senhora do Pilar das Cinco Ribeiras e a Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, acrescenta.

Esta iniciativa “visa reforçar um conjunto de medidas já implementadas pelas instituições no sentido da prevenção e controlo de infeção por covid-19, de que são exemplo a suspensão das visitas dos familiares às instalações dos lares, a separação das equipas e de espaços de trabalho, o reforço dos procedimentos de higienização e do uso de equipamentos de proteção individual, entre outras”, explica a mesma nota.

Desde o início do surto foram confirmados 131 casos de covid-19 nos Açores, 109 dos quais ativos, tendo ocorrido 15 recuperações (seis na Terceira, quatro em São Miguel, quatro em São Jorge e uma no Pico) e sete mortes (em São Miguel).

Portugal regista hoje 785 mortos associados à covid-19, mais 23 do que na terça-feira, e 21.982 infetados (mais 603), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 176 mil mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.