Os Açores não registaram nas últimas 24 horas novos casos positivos de covid-19, mantendo atualmente um caso positivo activo de infecção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, adiantou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

No seu comunicado diário, aquela entidade informa que “as 458 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de covid-19”.

Assim, a região mantém, neste momento, um caso positivo activo de infecção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detectado no sábado na ilha Terceira.

O único caso activo de covid-19 ativo na região é um homem de 24 anos, não residente nos Açores, “que desembarcou sexta-feira, 19 de Junho, na região, proveniente de ligação aérea com o território continental” e que apresenta uma situação clínica estável, segundo anunciou na altura a Autoridade de Saúde açoriana.

O homem vinha acompanhado por outras três pessoas, que testaram negativo, mas que estão a cumprir quarentena.

Desde o início do surto, registaram-se, na região, 148 casos de infecção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, dos quais 130 pessoas recuperaram e 16 morreram e uma, um militar que foi diagnosticado nos Açores em 10 de junho, regressou a Portugal continental.

Este último caso foi detectado depois de 23 dias consecutivos sem qualquer registo de novas infecções na região.

A Autoridade de Saúde dos Açores reitera que “as medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do sector social”.

Portugal regista hoje mais quatro mortos relacionados com a covid-19 do que no domingo e mais 259 infectados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados da DGS indicam 1.534 mortes relacionadas com a covid-19 e 39.392 casos confirmados desde o início da pandemia.