Açores abrem inscrições para adesão ao selo ‘Clean & Safe’

As empresas de turismo no arquipélago açoriano podem inscrever-se, a partir de hoje, para adesão ao selo “Clean & Safe Açores”, cuja atribuição tem por base o Manual de Boas Práticas Covid-19.

Trata-se de um manual elaborado “em parceria com a Secretaria Regional da Saúde”, disponibilizado por módulos temáticos e que “visa garantir que todas as questões de saúde pública estão salvaguardadas para visitantes e para profissionais do sector”, ao mesmo tempo que “permite reforçar a confiança nos Açores enquanto destino turístico”, explica o executivo regional numa nota enviada hoje às redacções.

Segundo a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, a atribuição do selo (que, em português, significa “seguro e limpo”) o manual de boas práticas foi concluído com os “contributos das várias entidades representativas do sector”.

“A adaptação e implementação do selo nos Açores é da responsabilidade da Direcção Regional do Turismo e a sua atribuição está sujeita a uma formação ‘online’ gratuita prestada às empresas e entidades aderentes”, acrescenta.

Os interessados em aderir ao selo devem submeter o formulário disponível em https://clean-safe.azores.gov.pt/adesao.aspx, recebendo um contacto posterior, através de email, com informação detalhada sobre datas, contexto da formação específica da sua área e instruções para inscrição.

De acordo com a nota, cada entidade “deve designar um representante para participar na formação, que ficará responsável por transmitir aos restantes colaboradores os conteúdos inerentes ao manual da sua área de trabalho”.

As formações vão decorrer por áreas temáticas, de acordo com os módulos do manual, e terão uma duração entre uma hora e meia e duas horas, sendo limitadas a um máximo de 250 participantes por acção.

Após a formação, cada participante terá o ‘kit’ do respectivo selo e “a sua manutenção implicará um compromisso forte por parte de todas as empresas no que diz respeito à concretização e monitorização das acções e das regras subjacentes ao documento”.

“Pretende-se sensibilizar as empresas que operam no sector turístico para as medidas básicas de prevenção e controlo da infecção covid-19, assim como fornecer informações aos participantes, ajudando-os a operacionalizar procedimentos adaptados à realidade e ao contexto das suas organizações”, sublinha a nota, indicando que os interessados podem obter mais informações em https://clean-safe.azores.gov.pt.

Também o Turismo de Portugal e a Madeira criaram selos para certificar as empresas turísticas no contexto da pandemia de covid-19.

Os Açores não registaram nas últimas 24 horas novos casos positivos de infecção pelo novo coronavírus e têm apenas dois doentes por recuperar na ilha de São Miguel, segundo a Autoridade de Saúde Regional.