657 mortos e 19.022 infectados em dia positivo

28 mortos nas últimas 24 horas faz subir para 657 os óbitos em Portugal, vítimas de covid-19. Há a registar desde ontem também 181 novos casos de contágio, o valor mais baixo desde 19 de Março. No total há 19.022 infectados no país, revela ainda o boletim diário com o relatório da situação epidemiológica em Portugal divulgado pela Direcção-Geral da Saúde, com dados até à meia-noite de ontem. Nas boas notícias do dia está também uma redução de 18 doentes no número de internados e de sete nos cuidados intensivos, que são agora de 1.284 e 222, respectivamente.