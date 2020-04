599 mortos e 18.091 infectados em Portugal

Portugal ultrapassou a barreira dos 18.000 infectados e há mais 32 vítimas mortais de covid-19, num total de 599 mortos fruto da pandemia do novo coronavírus. Nas contas da Direcção-Geral da Saúde há mais 643 infectados em relação aos valores de ontem, somando assim 18.091 casos, revela o relatório diário com a situação epidemiológica em Portugal, onde estão os dados apresentados até às 24 horas do dia anterior. Dos infectados, 1.200 estão internados e destes 208 em cuidados intensivos.

Os 32 óbitos representam um aumento de 5,6% em relação a ontem e foram registados sobretudo no Norte do país, onde 18 pessoas perderam a vida na sequência da doença covid-19. O Norte tem agora 339 óbitos, segundo o boletim diário. A Região Centro surge a seguir, com um total de 136 falecimentos, cinco deles nas últimas 24 horas. Lisboa e Vale do Tejo estão com 111 vítimas mortais, mais nove do que os indicados no boletim anterior. Nas restantes regiões não houve alteração: o Algarve continua com nove mortos e os Açores com quatro. A Madeira e o Alentejo continuam sem perdas de vidas devido à pandemia do SARS-CoV-2.

Nos casos, os novos 643 infectados representam um aumento de 3,7%. Foram diagnosticados sobretudo no Norte, que tem agora 10.751 casos positivos (+449). Lisboa e Vale do Tejo tem 4.102 (+108); o Centro tem 2.629 (+80); e o Algarve 295 (+6). O Alentejo, os Açores e a Madeira mantêm os mesmos números de doentes positivos: 155, 100 e 59, respectivamente.

Apesar de serem 208, são menos dez doentes em cuidados intensivos em relação ao relatório de ontem, uma diminuição de 10%. Já na totalidade dos doentes internados há também uma redução de 27 doentes. No total estão ao cuidado dos médicos em unidades de saúde do país devido à covid-19 1.200 pacientes.

Desde 1 de Janeiro deste ano a Direcção-Geral da Saúde contabilizou já 150.804 suspeitos. Há 383 doentes recuperados, mais 36 em relação ao dia de ontem. Há também 4.060 pessoas a aguardar resultados dos seus exames e 26.144 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.