30 mortos elevam número de óbitos da covid-19 para 629

São agora 629 os mortos de covid-19 em Portugal, mais 30 do que ontem e subiu para 18.841 o número de infectados no país, são 750 novos casos diagnosticados, segundo o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) há pouco divulgado com os dados até às 24 horas de ontem. Há 1.302 pessoas internadas, mais 102 do que nas 24 horas anteriores e destas 229 estão em cuidados intensivos, um aumento de 21 doentes nesta situação crítica.

Aumentou em 5% as vítimas mortais e em 4,1 os novos casos. Há 493 doentes recuperados,

Mais de metade das pessoas que morreram nas referidas 24 horas eram da zona Norte, foram 16 que perderam a vida para o novo coronavírus, estando agora o número total em 355. Na região Centro são já 146, mais dez do que ontem. Lisboa e Vale do Tejo perdeu quatro doentes, ascende a 115 a perda de vidas para esta doença. As restantes regiões não sofreram alterações nos óbitos, mantendo-se nove no Algarve e quatro nos Açores, e a Madeira e o Alentejo sem vítimas mortais.

Na distribuição do número de casos, a região Norte somou mais 486 doentes no último dia, tem 11.237; Lisboa e Vale do Tejo tem mais 135, totalizando 4.237; o Centro também aumentou, são mais 126 positivos para o SARS-CoV-2, num global de 2.756. O Alentejo tem 156 casos, mais um do que ontem; o Algarve 300, mais cinco em 24 horas. Nos Açores foram contabilizado mais dois positivos, ascendendo a 102, e na Madeira o valor baixou dos 59 para 53, possivelmente devido à correcção dos valores, que agora coincidem com os divulgados pela autoridade regional de saúde.

Importa referir o aumento de 10,1% de doentes nos cuidados intensivos e de 8,5% nos internamentos. Há também um aumento de 28,7% nos doentes recuperados, são 110 pessoas curadas.

Desde 1 de Janeiro a DGS contabilizou 154.727 casos suspeitos. Há 3.910 pessoas à espera de resultados laboratoriais e 26.065 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.