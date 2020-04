Os testes aos utentes e auxiliares do lar da associação Vida Nova, em Estarreja, permitiram diagnosticar 26 casos de covid-19, informou ontem a autarquia.

“Dos 35 testes realizados na terça-feira pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, 26 são positivos”, disse à Lusa o presidente da Câmara, Diamantino Sabina.

De acordo com informação da autoridade de saúde local, dos 23 utentes que se encontram no lar desta Instituição Particular de Solidariedade Social, 20 acusaram positivo no teste de despistagem à covid-19. Os restantes seis casos dizem respeito a auxiliares.

Os testes foram pedidos com caráter de urgência pelo presidente da Câmara local depois do falecimento na madrugada de segunda-feira de uma utente do lar que estava infetada com o novo coronavírus.

Além deste caso, há mais três utentes do lar situado em Pardilhó que estão internados no Hospital de Aveiro, um dos quais já testou positivo, e nove funcionários infetados que estão a recuperar em casa.

De acordo com Diamantino Sabina, os idosos infetados que se encontram na instituição “estão estáveis”. “Vai haver uma desinfeção do edifício e vão separar os doentes que não estão infetados dos que estão”, adiantou.

O presidente da Câmara referiu ainda que, neste momento, a principal preocupação é encontrar pessoas para cuidar dos utentes. “Isso é um dos principais desafios neste momento. Está muito complicado arranjar auxiliares”, disse o autarca.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 940 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 47 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 209 mortes, mais 22 do que na quarta-feira (+11,8%), e 9.034 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 783 em relação a terça-feira (+9,5%).

Dos infetados, 1.042 estão internados, 240 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 68 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março, tendo o Presidente da República decretado hoje o seu prolongamento por mais 15 dias, até 17 de abril, para permitir medidas de contenção da covid-19.