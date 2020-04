20 mortos em 24 horas de covid-19

Desde 6 de Abril que Portugal não tinha tão poucos mortos num dia devido à covid-19, foram 20 registados em 24 horas, de acordo com o boletim diário da Direcção-Geral da Saúde. Este relatório dá conta de 948 mortos no total e de 24.322 infectados, uma subida de 295 novos positivos entre o boletim de ontem e o de hoje. De referir que o número de doentes internados devido ao novo coronavírus baixou para 936, são menos 59 do que em relação à última informação, e é o valor mais baixo deste mês de Abril. Nos cuidados intensivos as notícias também são boas, com a descida para 172 do número de doentes críticos, quatro deixaram de estar em risco de vida. Há ainda 1.389 casos recuperados no país.

Dez dos mortos foram registados na Zona Norte, actualmente com 546 óbitos. O Centro contabilizou outros três, tem 194 no total; Lisboa e Vale do Tejo somou outros seis, subiu para 185; e os Açores contabilizaram mais um, são 12 neste arquipélago, desde que começou a pandemia. O Alentejo continua com um, o Algarve com 12 e a Madeira sem vítimas mortais, +e a única região do país sem óbitos.

Nos 295 novos casos, 206 fora também diagnosticados no Norte, 37 no Centro e outros 37 em Lisboa e Vale do Tejo, 12 no Alentejo, dois no Algarve e um nos Açores. Assim, o Norte tem um total de 14.702 infectados, Lisboa e Vale do Tejo 5.593, o Centro 3.289, o Algarve 330, o Alentejo 201, os Açores 121 e a Madeira 86, não registou novas ocorrências.

Os 20 mortos e os 295 novos casos representam aumentos de 2,2% e 1,2%, respectivamente.

Há 3.563 pessoas a aguardar resultados laboratoriais.

399 dos infectados são crianças dos zero aos nove anos. Há dez mortos na faixa etária dos 40-49 anos. 828 dos mortos têm 70 anos ou mais, são mais de 87% dos óbitos.