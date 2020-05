15 mortos de covid-19 em Portugal no balanço diário

15 mortos e 480 novos casos de covid-19 foram registados em Portugal no último dia, revela o boletim da Direcção-Geral da saúde divulgado há pouco, com os dados até à meia-noite de ontem. Sobe assim para 1.089 os óbitos devido ao novo coronavírus e aumenta para 26.182 o número de infectados desde que foi diagnosticado o primeiro positivo em Portugal.

No relatório diário está também a informação que estão internados com covid-19 838 doentes e destes 136 estão em cuidados intensivos. Portugal ultrapassou a barreira dos dois mil doentes recuperados, são 2.076 no total.