1.163 mortos de covid-19 e à beira dos 28.000 infectados

Mais 19 mortos devido à covid-19 e outros novos 234 infectados com o novo coronavírus foram contabilizados em 24 horas em Portugal, segundo o relatório mais recente da Direcção-Geral da Saúde. Com a actualização dos dados até ontem à meia-noite, hoje divulgados, sobe para 1.163 o número de mortos provocados pela pandemia e para 27.913 os casos positivos, desde que a doença foi registada no país, a 2 de Março. Há ainda a registar uma descida assinalável de doentes internados, são 709, menos 96 do que ontem, permanecendo 113 em cuidados intensivos, mais um do que os referidos no boletim desta segunda-feira.

Portugal regista também 3.013 doentes recuperados da doença.

Em comparação com os dados de segunda-feira, em que se registavam 1.144 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,7%. Relativamente ao número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus (27.913), os dados da Direcção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 234 casos do que na segunda-feira (27.679), representando uma subida de 0,8%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (660), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (254), do Centro (219), do Algarve (14), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados actualizados até às 24 horas de segunda-feira, mantendo-se a Madeira sem registo de óbitos.