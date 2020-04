Quo vadis, Europa? Para onde vais, CPLP?

O mini mercado a que tenho recorrido nestes tempos de quarentena, chama-se “Escangalhado” e o dono do referido estabelecimento, é também proprietário de uma agência funerária mesmo ao lado. É assim que vejo a Europa por estes dias. Escangalhada e com as suas cerimonias fúnebres praticamente encomendadas. Assumo que sempre fui um europeísta convicto, mas também um acérrimo defensor de uma Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) muito mais forte e coesa, que abandonasse as teorias e os cargos para “encher chouriços” e pusesse em prática acordos e parcerias, que significassem um aumento da qualidade de vida para as pessoas que habitam neste espaço. É por isso, com um misto de desilusão e tristeza, que vejo dois projectos em que tanto acreditei caírem com este estrondo.

Sempre presumi, na minha ingenuidade, que a União Europeia fosse um espaço de solidariedade consubstanciado por um sólido projecto de paz, que lhe deu aliás origem, a par da vontade em criar um pacto de não agressão num mercado único e depois numa política económica comum. Embora considere que na altura da Troika as coisas podiam e deveriam ter sido feitas de outra forma, percebo que nós é que fomos os culpados de chegarmos a tal situação e assim os responsáveis por arcar com as consequências. Ainda dei o beneficio da dúvida, quando no principio da pandemia, os países numa atitude de desespero assumiram como prioritária a resolução dos seus próprios problemas, esquecendo-se e muito de que estão inseridos numa União que pressupõe entreajuda, fechando as suas portas um a um aos pedidos de ajuda de uma Itália aflita e perdida numa situação de absoluto descontrolo.

No entanto o tempo passa, vamos tendo algum conhecimento do que estamos a viver, decisões foram tomadas um pouco por todo o Mundo e a Europa vai-se arrastando nas suas teias burocráticas e nas suas tricas ideológicas e geográficas que vão deixando uma imagem podre e obsoleta a fazer lembrar aqueles amigos que só estão lá quando está tudo bem e lhes pode dar algum beneficio, sendo os primeiros a fugir com o “rabo à seringa” quando é preciso ajudar nos momentos difíceis. Vamos assistindo a um autêntico cenário de miséria, em que países dentro da União roubam material médico uns aos outros, impedem fornecedores de cumprir com encomendas externas e se acusam mutuamente quando ninguém pediu esta crise nem tem sequer culpa dela sem ser a China.E enquanto os mercados selvagens de animais vão continuando abertos no país de Xi Jimping, sem nenhumas condições de higiene e com imagens da crueldade a circularem pela internet, nós por cá vamos virando as costas uns aos outros como que anestesiados ou petrificados e de mão estendida à ajuda chinesa com fotografias de Estado ridículas pelo meio. Está à vista quem ganhou com isto tudo e quem mais vai perder.

A primeira peça do dominó caiu. O presidente do Conselho Europeu de Investigação demitiu-se após o programa especial para combater a covid-19 ter sido rejeitado. É na realidade confrangedor, ver a completa ausência de coordenação das políticas de saúde entre os Estados-Membros, mas também a forma como à primeira grande adversidade cada um foi para o seu lado. Já não me parece ser possível tratar as divergências que daqui advirão e consequentemente a quebra de laços, com um simples lamber das feridas. Ficarão marcas profundas que muito dificilmente serão ultrapassadas. Perdeu-se uma oportunidade histórica para o projecto europeu servir de forma contundente o seu propósito. Talvez as medidas venham a aparecer, mas serão tardias para muitos e não apagarão o que de grave se tem passado. Espero sinceramente estar enganado porque um desmembramento seria catastrófico para o nosso País.

Quanto à CPLP, só se revela mais uma faceta de uma organização que parou no tempo e desleixou todo o seu significado. Talvez seja uma boa altura para a refundar, criando uma verdadeira comunidade, que tem tanto de interessante como de desafiante. Mas isso só acontecerá quando existir vontade de fazer e de construir e se deixar de lado o pavonear de cargos e aparições públicas. Num universo de cerca de 250 milhões de falantes, com ligações profundamente históricas, culturais e económicas, em vidas que se entrelaçam e que muito têm em comum basta atentar no seu site para se perceber a inexistência sequer de comunicação. Talvez com a falência da EU, Portugal finalmente perceba o que está a perder deste lado. É tempo de voltarmos às nossas raízes e de aprofundarmos a cooperação entre os Estados membros, tornando-a profícua, numa verdadeira política virada para as populações.No meu entender temos todos a ganhar com isso. Fica a ideia...