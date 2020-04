Wall Street segue em alta com perspectiva de reabertura gradual da economia

A bolsa de Nova Iorque subia hoje no início da sessão, animada com os planos de reabertura da economia e com a possibilidade de um tratamento para a covid-19.

Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 2,35% para 24.088,72 pontos e o Nasdaq ganhava 1,28% para 8.642,87 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 1,70% e estava em 2.847,78 pontos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na quinta-feira um plano de “reabertura” económica e social para o país, por fases e zonas, mas ainda sem um calendário definido.

Os investidores mostram-se também animados com uma informação que aponta para a possibilidade de um medicamento da farmacêutica Gilead ser eficaz contra a covid-19.

As ações da farmacêutica registavam uma subida de 9,23% na bolsa nova-iorquina.

Na quinta-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou em alta, apesar dos números negativos sobre o desemprego nos Estados Unidos. O Dow Jones subiu 0,14% e o Nasdaq 1,66%.

Nas últimas quatro semanas, cerca de 22 milhões de pessoas pediram subsídios de desemprego nos Estados Unidos, indicou o Departamento do Trabalho.