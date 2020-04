Wall Street fecha em alta com optimismo dos investidores quanto à pandemia

A bolsa nova-iorquina fechou hoje em forte alta e a intensificar os ganhos pouco antes do fecho, graças ao crescente otimismo dos investidores com o desenvolvimento da situação da pandemia nos EUA e no mundo.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 7,73%, para os 22.679,99 pontos.

Na mesma ordem de grandeza, o tecnológico Nasdaq progrediu 7,33%, para as 7.913,24 unidades, e o alargado S&P500 valorizou 7,03%, para as 2.663,68.

Para Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities, o avanço de hoje está “associado ao facto de o presidente Donald Trump e o vice-presidente Mike Pence terem indicado que estão a ver a luz ao fim do túnel”, a propósito da pandemia.

As cotações subiram “com a esperança de se ter atingido um pico na propagação do coronavirus”, sublinhou o analista de mercado, apontando a descida do número diário de mortes em vários países europeus, entre os quais a Espanha.

Mas em Itália a situação voltou a piorar, com 636 mortes em 24 horas.

No Japão, o Governo prepara-se para decretar o estado de emergência e apresentar um plano massivo de apoio a economia.

Quanto aos EUA, apesar das declarações tranquilizadoras de Trump e Pence, o total de mortos ascende a 10.300 e o de infetados a mais de 347 mil.

O administrador federal dos serviços de saúde públicos previu mesmo, no passado fim de semana, que esta semana poderia ser “um momento como Pearl Harbor, como o 11 de setembro, exceto que não será localizado”.

Os investidores estiveram também atentos a todos os anúncios de medidas suscetíveis de ajudar a economia norte-americana, duramente atingida pelos efeitos da pandemia.

O banco central dos EUA anunciou hoje que ia mobilizar-se para participar no gigantesco plano de salvação de pequenas e médias empresas, que começou com problemas na semana passada, mas que parece estar a ganhar velocidade.

O presidente da instituição, Jerome Powell, deve fazer um discurso público na manhã de quinta-feira.

“Qualquer notícia encorajadora da sua parte pode alimentar a subida em Wall Street”, previu Cardillo.,

Entretanto, a Zoom Video Communications, empresa que disponibiliza a popular plataforma homónima para videoconferências, caiu hoje quatro por cento, pela acumulação de problemas de segurança e privacidade.