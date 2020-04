A pandemia do novo coronavírus matou 131.639 pessoas e infetou mais de dois milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 19:00 GMT de hoje, baseado em dados oficiais dos países.

De acordo com os dados recolhidos até às 19:00 GMT (20:00 de Lisboa) pela agência noticiosa francesa, 2.033.620 de casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 193 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro passado, na China.

Contudo, a AFP alerta que o número de casos diagnosticados, reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.

Entre esses casos, pelo menos 436.100 são agora considerados curados.

Desde a contagem feita às 19:00 GMT de terça-feira, ocorreram 7.721 novas mortes e 71.643 novos casos em todo o mundo.

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, são o país mais afetado em termos de mortes e de casos, com 27.085 óbitos, para 614.482 casos. Pelo menos 50.107 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, com 21.645 mortes, em 165.155 casos, a Espanha, com 18.579 óbitos (177.633 casos), a França, com 17.167 mortes (147.863 casos) e o Reino Unido, com 12.868 mortos (98.476 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou oficialmente um total de 82.295 casos (46 novos entre terça-feira e hoje), incluindo 3.342 mortes (uma nova) e 77.738 curas.

A Europa totalizava, às 19:00 GMT de hoje, 88.760 mortes, para 1.032.710 casos, os Estados Unidos e Canadá 28.139 mortes (642.688 casos), a Ásia 5.265 mortes (149.027 casos), o Médio Oriente 5.147 mortes (110.372 casos), 3.355 mortes na América Latina e no Caribe (74.394 casos), 894 em África (16.744 casos) e 79 na Oceânia (7.692 casos).

Esta avaliação foi realizada usando dados coletados pelos escritórios da AFP das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Portugal registava hoje 599 mortos associados à covid-19 em 18.091 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde sobre a pandemia.

Relativamente a terça-feira, há mais 32 mortos (+5,6%) e mais 643 casos de infeção (+3,7%). Das pessoas infetadas, 1.200 estão hospitalizadas, das quais 208 em unidades de cuidados intensivos, e 383 foram dadas como curadas.