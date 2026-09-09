Paulo Melich Farinha defende ferry assente na carga e numa operação pensada para o mercado

Paulo Melich Farinha defendeu que uma futura ligação ferry entre a Madeira e o continente deve ser pensada a partir das necessidades de transporte de mercadorias e da capacidade de gerar movimento económico, recuperando a experiência de anteriores operações marítimas na Região para questionar alguns dos pressupostos utilizados no actual estudo de viabilidade.

A intervenção ocorreu num painel dedicado à operação e às condições necessárias para uma ligação ferry, integrado nas jornadas parlamentares do JPP sobre "Ferry e Continuidade Territorial". Com experiência profissional ligada ao sector marítimo e conhecimento directo de anteriores operações, Farinha apresentou vários exemplos históricos para sustentar que a ligação não deve ser analisada apenas pelo número de passageiros que poderá transportar.

Recordou que, nas décadas de 1970 e 1980, a Madeira chegou a ser servida por navios que asseguravam ligações entre o Norte da Europa, Lisboa, a Região e as Canárias, transportando passageiros, viaturas e carga rodada. Sublinhou a diferença entre o transporte de carga em atrelados e o modelo baseado em contentores, considerando que os primeiros permitem uma operação distinta e podem transportar maior quantidade de mercadoria por unidade.

Paulo Melich Farinha destacou também a experiência do navio finlandês "Finnjet", que conheceu no contexto das operações marítimas da época, como exemplo de um conceito de navio destinado simultaneamente ao transporte de passageiros e carga rodada. Segundo explicou, este tipo de solução é comum em vários mercados europeus, nomeadamente no Báltico, Mediterrâneo e nas ilhas britânicas.

A sua intervenção procurou ainda demonstrar que a dimensão populacional de uma ilha, por si só, não determina a viabilidade de uma ligação marítima. Apontou o caso das ilhas Faroé, com uma população bastante inferior à da Madeira, onde existem serviços regulares destinados ao transporte de passageiros e carga rodada, incluindo navios especificamente vocacionados para mercadorias.

Farinha chamou a atenção para as limitações do actual transporte de determinadas mercadorias em contentores. Segundo explicou, a utilização de navios porta-contentores implica operações de carga e descarga e diferentes etapas logísticas, enquanto o transporte de viaturas e mercadorias em carga rodada permite que estas permaneçam dentro do navio durante a viagem.

O especialista recuperou igualmente a experiência da Naviera Armas na Madeira, entre 2008 e 2011, considerando que a operação demonstrou que o ferry podia gerar movimento para além dos residentes que viajavam entre a Região e o continente.

De acordo com o seu relato, a operação permitia transportar turistas estrangeiros que percorriam a Europa em viaturas próprias e que utilizavam a ligação marítima para chegar à Madeira. Farinha afirmou ter acompanhado directamente esse movimento, referindo a presença de passageiros provenientes de países como Alemanha, França, Espanha e Países Baixos.

Nesse contexto, destacou o potencial promocional da própria operação. Recuperou iniciativas de divulgação realizadas pela Naviera Armas em feiras internacionais, nomeadamente em Las Palmas e Kiel, onde a empresa procurava captar turistas europeus para a Madeira. Na sua perspectiva, uma ligação ferry pode funcionar também como instrumento de promoção turística, através da circulação de visitantes pelas estradas europeias até à Região.

Outro dos aspectos abordados foi a capacidade efectiva dos navios. Farinha contestou a utilização automática da capacidade máxima de passageiros anunciada para determinadas embarcações, explicando que, na operação para a Madeira, a lotação podia ser reduzida para garantir melhores condições de conforto aos passageiros e de trabalho às tripulações durante uma viagem de longa duração.

Com base na experiência adquirida em viagens realizadas nos navios, afirmou ter acompanhado directamente questões relacionadas com velocidade, consumo de combustível, funcionamento e condições de operação. Referiu, neste âmbito, que os custos de combustível e as condições de financiamento ou apoio público às operações marítimas são factores determinantes para a rentabilidade de uma ligação.

As taxas portuárias foram igualmente apontadas como um factor que pode condicionar a operação. Farinha recordou o aumento das taxas aplicado durante o período em que a Naviera Armas assegurava a ligação e relacionou esse acréscimo com a decisão da empresa de abandonar a operação na Madeira.

Na sua leitura, este histórico deve ser considerado quando se discutem actualmente as condições necessárias para uma nova ligação. Uma operação ferry, defendeu, não pode ser analisada isoladamente dos custos portuários, dos apoios à mobilidade, das condições de combustível e da capacidade de transportar carga nos dois sentidos.

Foi precisamente neste último ponto que colocou uma das principais críticas ao estudo em discussão. Paulo Melich Farinha contestou a ausência ou reduzida consideração da carga de exportação da Madeira, lembrando que a Região também produz bens que podem ser transportados para o continente.

Como exemplo, referiu a intenção de exportação de cerca de mil toneladas de batata-doce através da anterior operação marítima, defendendo que este tipo de procura não deve ser ignorado numa análise de viabilidade. Na sua perspectiva, considerar apenas a carga que entra na Madeira transmite uma imagem incompleta da capacidade económica da Região.

O especialista sublinhou ainda que a Madeira produz bens que podem beneficiar de uma alternativa de transporte marítimo, sobretudo quando se trata de mercadorias que não se adaptam facilmente ao transporte aéreo ou cujo custo de transporte pode ser determinante para a competitividade dos produtores.

A conclusão de Paulo Melich Farinha é que o ferry deve ser encarado como uma infra-estrutura de transporte com impacto na economia regional e não apenas como um serviço de passageiros. Para o especialista, a carga rodada, a capacidade do navio, os custos de operação, as taxas portuárias, a articulação com outros mercados e a possibilidade de transportar mercadorias nos dois sentidos são elementos essenciais para determinar a viabilidade de uma futura ligação Madeira-continente.