Violento incêndio na Florida obriga centenas de pessoas a evacuar as casas

Os bombeiros de vários condados do Estado norte-americano da Florida lutaram esta noite contra incêndios que forçaram centenas de pessoas a evacuar as suas casas, disseram as autoridades.

Um incêndio de largas proporções no condado de Walton, obrigou cerca de 500 pessoas a deixar as suas casas, tendo muitas delas ardido antes de as autoridades terem anunciado esta manhã que a situação está apenas parcialmente resolvida, não tendo sido registados até ao momento feridos ou vítimas mortais.

O xerife do condado de Walton, Michael Adkinson, disse numa conferência de imprensa que aqueles que evacuaram as casas sem ter para onde ir foram abrigados numa escola da zona.

Um outro violento incêndio tinha ocorrida na tarde de segunda-feira no município vizinho de Santa Rosa, com os ventos fortes e a baixa humidade a fazer com que as chamas se expandissem por uma larga região.

O Serviço Florestal da Florida explicou que várias casas e edifícios arderam e as autoridades estão a aconselhar as pessoas da zona a abandonar as residências, até que a situação esteja totalmente sob controlo.

“Esta é uma situação extremamente perigosa e com as chamas a avançar rapidamente, pelo que pedimos a todos na área afectada que sigam as instruções das autoridades estaduais e locais”, disse o comissário de Agricultura da Florida, Nikki Fried.

Os incêndios têm acontecido depois de um inverno muito pouco chuvoso, segundos os serviços de meteorologia, mas os fortes ventos ajudaram ao incremento da dimensão dos fogos florestais.