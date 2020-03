Violência doméstica aumenta em França e Governo lança plano de alerta

Os casos de violência doméstica em França aumentaram mais de 30% desde que o país entrou em quarentena, revelou esta quinta-feira o ministro do Interior, anunciando que as vítimas podem dirigir-se às farmácias para fugir a companheiros violentos.

O aumento da violência doméstica na última semana, quando todo o pais já se encontra com medidas muito restritivas para impedir a propagação da covid-19, é maior nas grandes cidades, com este tipo de violência a aumentar cerca de 36% em Paris, segundo a prefeitura da capital, e cerca de 32% nas zonas com menos densidade populacional.

Este aumento levou o ministro Christophe Castaner a apresentar um plano de alerta nacional durante a quarentena que vai permitir às vítimas que se dirijam às farmácias para denunciar o agressor e contactar a polícia.

“É importante que uma mulher possa lançar o alerta [...] numa farmácia, no momento em que a mulher que possivelmente foi vítima de violência, se desloca sem o marido”, explicou o ministro do Interior numa entrevista à televisão francesa.

A medida foi pensada tendo em conta que a quarentena impõe uma limitação às deslocações possíveis aos franceses e a ida à farmácia é uma das razões para poder sair de casa.

Esta medida foi concertada com a Ordem dos Farmacêuticos francesa e vai ser dada formação específica aos farmacêuticos e técnicos de farmácia que recebem as vítimas nos seus estabelecimentos.