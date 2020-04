Venezuela flexibiliza restrições face a protestos por alimentos e combustível

A Venezuela flexibilizou hoje a quarentena da covid-19 permitindo que crianças e seniores saiam à rua, até um quilómetro da residência, mantendo uma distância mínima de 1,5 metros entre pessoas e com máscaras protegendo o nariz e a boca.

A decisão do Governo venezuelano permitiu que as crianças, até 14 anos, saíssem este domingo às ruas, um pouco por todo o país, acompanhadas por um adulto no horário compreendido entre as 09:00 e as 18:00 horas locais (14:00 e 23 horas em Lisboa).

Na segunda-feira, será a vez das pessoas com mais de 65 anos de idade, que estão autorizadas a sair às ruas entre as 10:00 e as 14:00 horas locais (15:00 e 19:00 horas em Lisboa), respeitando as medidas de proteção e distanciamento sociais exigidas pelas autoridades.

“Para que possam esticar as pernas. Um ensaio que acho que se pode fazer. Uma flexibilização temporária e única. Que saiam em comunidade, não além de um quilómetro, [...] se correr bem podemos reprogramar outros dias, como o sábado e o domingo da [próxima] semana”, disse o presidente, Nicolás Maduro, à televisão estatal venezuelana.

A flexibilização da quarentena social da covid-19 tem lugar depois de pelo menos em 10 dos 24 estados da Venezuela ocorrerem, na última semana, protestos contra os altos preços dos produtos, problemas na distribuição e obtenção de alimentos e uma crescente escassez de combustível.

Durante os protestos, uma pessoa morreu, dezenas ficaram feridas e algumas dezenas de estabelecimentos comerciais foram saqueados.

Os protestos ocorreram nos estados venezuelanos de Miranda, Barinas, Portuguesa, Trujillo, Mérida, Lara, Monágas, Bolívar, Sucre e Nova Esparta.

Enquanto alguns venezuelanos protestavam porque não podiam trabalhar e não tinham dinheiro para se alimentar, em estados como Mérida, Lara e Trujillo, produtores agrícolas e agropecuários de gado protestaram pela falta de gasolina.

Em várias regiões do interior da Venezuela os agricultores colocaram milhares de quilos de tomates e outros produtos na beira da estrada para que as pessoas os recolhessem, porque a falta de combustível os impedia de transportar as colheitas até às cidades.

Em Caracas, residentes nos bairros pobres de Petare e Cátia (dos maiores da América Latina) desobedeceram várias vezes, nos últimos dias, à quarentena saindo em quantidades significativas às ruas para comprar alimentos.

A Venezuela tem 323 casos confirmados e 10 mortes associadas ao coronavírus. Pelo menos 132 pessoas recuperaram da doença.

A Venezuela está desde 13 de março em estado de alerta, o que permite ao executivo decretar “decisões drásticas” para combater a pandemia. O estado de alerta foi decretado por 30 dias e prolongado por igual período.

Os voos nacionais e internacionais estão restringidos.

Desde 16 de março que os venezuelanos estão em quarentena e impedidos de circular livremente entre os vários estados do país.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.