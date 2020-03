UE abre negociações de adesão a Albânia e Macedónia do Norte

As negociações para adesão da Albânia e Macedónia do Norte à União Europeia (UE) vão ser abertas, anunciou o comissário europeu Olivier Varhel, na rede social Twitter, após uma reunião ‘online’ dos chefes da diplomacia dos 27.

O acordo político a que chegaram os ministros dos Negócios Estrangeiros dos Estados-membros de abrir negociações de adesão com a Albânia e a Macedónia do Norte “envia uma mensagem clara aos Balcãs Ocidentais: o vosso futuro é na UE”, salientou o comissário europeu com a pasta do Alargamento.

A recomendação do Conselho da UE deverá ser formalmente aprovada no Conselho Europeu de quinta-feira, que decorrerá também em modelo de teleconferência entre os líderes europeus.

Em outubro do ano passado, numa cimeira europeia, a França e a Holanda bloquearam a abertura das negociações de adesão com a Albânia e a Macedónia do Norte, o que foi considerado pelo ex-presidente do Conselho Europeu Donald Tusk como “um erro”.