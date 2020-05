Turquia ultrapassou 4.000 mortes mas controlou pandemia

Turquia ultrapassou as 4.000 mortes devido a covid-19 e registou já 144.749 casos de contaminação, mas o país está a conseguir controlar a propagação do novo coronavírus, disse o Governo.

O Ministério da Saúde da Turquia disse que morreram mais 55 pessoas nas últimas 24 horas, elevando o número de vítimas fatais com a pandemia para 4.007.

Depois de ter atingido um pico de contaminações em meados de abril (com médias de 5.000 casos diários), a Turquia conseguiu diminuir a velocidade de propagação do novo coronavírus nos últimos dias.

O número diário de mortes permanece abaixo de 100 desde 26 de abril, e o ministro da Saúde, Fahrettin Coca, disse no início deste mês que a pandemia “está controlada”, embora aconselhe as pessoas a manter medidas de precaução.

No combate à pandemia, o Governo turco intensificou regras sanitárias, encerrando escolas e proibindo eventos culturais e desportivos, bem como ordenando confinamento ‘ad hoc’ durante fins de semana e feriados.

Os habitantes das 30 províncias mais populosas da Turquia, incluindo as de Istambul e Ancara, não poderão sair de casa por quatro dias, a partir de sábado.

Sujeitos a confinamento obrigatório, entre 21 de março e 4 de abril, as pessoas com mais de 65 anos e menos de 20 anos têm permissão desde 10 de maio para deixar as suas casas uma vez por semana, durante quatro horas , como parte de uma redução nas restrições impostas para combater a propagação do vírus.

Centros comerciais e salões de beleza reabriram na segunda-feira, seguindo rígidos regulamentos sanitários.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 297 mil mortos e infetou mais de 4,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou agora a ser o que tem mais casos confirmados (1,88 milhões contra 1,81 milhões no continente europeu), embora com menos mortes (113 mil contra 161 mil).

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), paralisando setores inteiros da economia mundial, num “grande confinamento” que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.