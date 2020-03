Turquia detém 410 por disseminação de conteúdos falsos sobre o vírus

As autoridades turcas detiveram 410 internautas acusados de compartilhar nas redes sociais conteúdos infundados e falsos relacionados com o novo coronavírus, anunciou hoje o ministro do Interior turco.

“Até ao momento, houve 410 detenções. Os processos judiciais terão continuidade”, disse o ministro Süleyman Soylu numa entrevista ao canal de notícias 24 TV.

O Governo turco tem vindo a pedir, há vários dias, que não sejam transmitidas informações falsas que gerem pânico em torno da pandemia da covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

Até agora, a Turquia registou 1.872 casos de infetados pelo novo coronavírus, com 44 mortes, segundo dados oficiais divulgados na noite de terça-feira.

O Governo tomou várias medidas para limitar a propagação da epidemia, como o confinamento total para idosos e o encerramento de escolas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia covid-19, já infetou cerca de 420 mil pessoas em todos o mundo, das quais mais de 18 mil morreram.

Depois de surgir a China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.