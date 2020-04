Trump suspende financiamento à OMS, em plena pandemia da covid-19

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta terça-feira que os EUA vão suspender o financiamento à Organização Mundial de Saúde (OMS), estão a avançar a Rádio Renascença e a SIC Notícias.

Recorde-se que, na semana passada, Trump já tinha acusado a organização transnacional de ser demasiado favorável à China, ameaçando fechar a torneira das contribuições financeiras à OMS.

“Ordeno a suspensão do financiamento para a Organização Mundial da Saúde enquanto estiver a ser conduzido um estudo para examinar o papel da OMS na má gestão e ocultação da disseminação do novo coronavírus”, disse Donald Trump, citado pela agência France-Presse.

Donald Trump considerou que “o mundo recebeu muitas informações falsas sobre a transmissão e mortalidade” da doença covid-19, disse o chefe de Estado em conferência de imprensa, que assim cumpre a ameaça.

De salientar que, nos últimos dois anos, os EUA contribuíram com 893 milhões de dólares para o funcionamento da organização, de acordo com o ‘site’ oficial da OMS. Esse valor representa 15% do seu orçamento total.