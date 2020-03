Treinador do Arsenal Mikel Arteta infectado com coronavírus

O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, deu positivo no teste ao Covid-19 e levou a que o centro de treinos fosse encerrado, como medida preventiva. A informação foi veiculada pelo prórpio clube no seu site oficial.

As pessoas que estiveram em contracto com o técnico estão em isolamento, seguindo as recomendações do governo britânico.

Os centros de treino serão desinfectados e é recomendado um período de vigilância a todos os funcionários. Aqueles que não estiveram em contacto com Arteta deverão regressar em breve ao trabalho.