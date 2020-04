Tiroteio no Canadá provoca mais de dez mortos, incluindo um polícia e o suspeito

Um tiroteio na Nova Escócia, no Canadá, provocou hoje a morte a mais de dez pessoas, incluindo um polícia e o alegado autor, abatido quando estava a ser procurado, disse fonte policial.

“Não posso dar hoje todos os detalhes, mas há mais de dez mortos”, disse um porta-voz da polícia federal de Dartsmouth, em conferência de imprensa, citado pela agência AFP.

As motivações do alegado autor do assassinato, Gabriel Wortman, de 51 anos, não foram ainda apuradas.

O tiroteio começou ao final da noite de sábado na pequena cidade de Portapique, a 100 quilómetros da capital da província da Nova Escócia, Halifax. Inúmeras vítimas foram encontradas à frente e dentro de uma habitação, local para onde a polícia foi alertada após relatos de tiros.

O suposto autor do tiroteio fugiu à polícia, provocando uma ‘caça ao homem’ que durou cerca de 12 horas em toda a região. O homem, que segundo a imprensa canadiana é técnico de dentista, foi ‘apanhado’ no domingo. “A perseguição terminou nesta manhã [domingo] quando o suspeito foi localizado. Posso confirmar que ele está morto”, adiantou um porta-voz da polícia canadiana.

Um polícia morreu, em circunstâncias que ainda não foram esclarecidas, e outro ficou ferido.

A agência Associated Press tinha noticiado, através de fonte policial, a detenção do suspeito num posto de combustível em Enfield, na região da Nova Escócia.

Também anteriormente, uma porta-voz da polícia canadiana confirmou que as autoridades receberam uma chamada de alerta que assinalava “uma pessoa com armas de fogo”, por volta das 22:30 de sábado, e que a investigação “evoluiu para uma situação de tiroteio”.

Lisa Croteau confirmou ainda um ‘tweet’ da RCMP que indicava a ocorrência de “múltiplas vítimas”, mas sem precisar na altura o número total ou confirmar se alguma dessas vítimas era mortal.

O incidente começou na pequena cidade rural de Portapique, com a polícia a aconselhar os moradores a trancarem-se nas suas casas.

Vários incêndios em edifícios também foram relatados pelos moradores, mas a polícia não confirmou imediatamente os detalhes. “O meu coração está com todos os afetados nesta situação terrível”, disse, entretanto, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

Uma moradora local explicou que foi uma noite assustadora para a pequena cidade, com polícias armados a patrulharem as ruas e durante a manhã a ouvirem-se helicópteros no ar à procura do suspeito.