Tiroteio em discoteca na Carolina do Norte

Dois mortos e oito feridos foi o resultado de um tiroteio ocorrido na madrugada, no interior de uma discoteca em Greenville, na Carolina do Norte, Estados Unidos, revelou a polícia.

Dois polícias do condado de Greenville foram alertados para os distúrbios na discoteca Lavish Lounge pouco antes das duas da manhã e chegaram a ver uma multidão a fugir, depois de terem ouvido tiros dentro do local de diversão.

Em conferência de imprensa, um dos polícias disse, até ao momento, que ninguém tinha sido detido, mas que já tinham sido recolhidas "algumas informações", continuando, contudo, a desconhecer o motivo do tiroteio.

Um 'post' na página do Lavish Lounge no Facebook anunciava uma apresentação, no sábado, do 'rapper' Foogiano.

Os casos de covid-19 na Carolina do Sul aumentaram rapidamente e a taxa de testes positivos no estado é três vezes mais que o nível recomendado no pais.

No final de junho, Greenville - que chegou a ter algumas das mais altas taxas de covid-19 do estado -- foi a primeira cidade a exigir o uso de máscaras na Carolina do Sul.

Na semana passada, o governador Henry McMaster lembrou aos cidadãos que as restrições em relação às multidões se mantinham e que quem realizasse nas discotecas concertos contra suas ordens não precisavam de ser apanhados em flagrante para enfrentarem acusações criminais.