Taxa de desemprego em Espanha desce para 14,41% no final do primeiro trimestre

A taxa de desemprego espanhola no primeiro trimestre de 2020 foi de 14,41%, uma diminuição de apenas 63 centésimas em relação ao trimestre anterior, com o número de desempregados a aumentar em 121.000 pessoas, para 3,31 milhões.

Em relação a um ano antes, a taxa de pessoas sem trabalho diminuiu 0,29 centésimas, não registando os números de final de março do Inquérito à População Ativa publicado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol o impacto total da pandemia da covid-19.

Por outro lado, segundo esse inquérito, o novo coronavírus destruiu 509.800 postos de trabalho na segunda quinzena de março.

No primeiro trimestre do ano, o emprego diminuiu, em média, 285.600 postos de trabalho, para 19,6 milhões, a maior redução desde 2013.

O INE espanhol adverte ainda que a diminuição do emprego não inclui as pessoas afetadas por um Expediente de Regulação Temporal do Emprego (’lay-off’) e nota que 562.900 pessoas estão agora desempregadas de forma parcial.

O número de agregados familiares com todos os seus membros ativos desempregados aumentou em 60.700 no primeiro trimestre, para um total de 1.073.800, de acordo com o inquérito.

Do número total de agregados familiares com todos os seus membros desempregados, 310.800 são famílias unipessoais (um só membro).

Por outro lado, o número de famílias com todos os seus membros empregados diminuiu em 102.100 no primeiro trimestre, situando-se em 10.696.400, das quais 2.010.300 eram famílias unipessoais.

Numa comparação anual, as famílias com todos os seus membros ativos desempregados diminuíram em 15.500, enquanto o número de famílias com todos os seus membros ativos empregados aumentou em 169.700.