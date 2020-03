Sobe para 116 casos com 31 novos infetados em menos de 24 horas na África do Sul

O Ministério da Saúde da África do Sul anunciou hoje 31 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, em menos de 24 horas, elevando para 116 o total de casos positivos no país.

“Isso significa que houve um aumento de 31 novos casos desde o anúncio de ontem [terça-feira]”, refere o Ministério da Saúde em comunicado divulgado hoje pela agência noticiosa governamental.

Todavia, o Governo não especificou o quadro global da situação atual em cada uma das nove províncias do país.

Na terça-feira, os casos de Covid-19 na África do Sul agravaram-se para 85, com oito infeções locais confirmadas, segundo um comunicado divulgado também hoje pelo Instituto de Doenças Transmissíveis (NICD, na sigla em inglês).

“O Instituto de Doenças Transmissíveis confirma que há 23 novos casos de Covid-19 que testaram positivo o SARS-CoV-2”, refere o comunicado divulgado no sítio oficial de internet.

A nota adianta que, “até 17 de março de 2020, foram testados um total de 2.911 casos suspeitos de Covid-19 por laboratórios públicos e privados, dos quais 85 são positivos”.

Na segunda-feira, o número de infeções pelo novo coronavírus confirmado pelas autoridades sul-africanas totalizava 62 casos.

O NICD refere no comunicado de hoje que “a província de Gauteng, envolvente a Joanesburgo e Pretória, regista a maioria dos casos (45) até agora, seguida da província de Western Cape (16)”.

“Entre os 23 novos casos de infeção estão oito casos transmitidos localmente sem histórico de viagens ao estrangeiro, sendo quatro na província de Gauteng, três na província de KwaZulu-Natal [que faz fronteira com Moçambique], e um na província de Western Cape”, lê-se na nota.

O NICD indica que quatro crianças, entre os 2 e 5 anos, contraíram o Covid-19, no KwaZulu-Natal (2) e na província de Western Cape (2).

Das quatro crianças, apenas uma, de três anos, viajou ao estrangeiro, ao Reino Unido, num caso foi identificado no Western Cape.

Além de Gauteng e Western Cape, o Instituto de Doenças Transmissíveis não se refere no comunicado ao ponto de situação atual do Covid-19 nas restantes províncias do país.

A informação foi divulgada 48 horas depois de o Presidente da República anunciar o encerramento parcial das fronteiras do país no domingo.

O chefe de Estado apelou aos seus cidadãos para não viajarem para o estrangeiro e outras províncias do país.

O Governo ativou o estado de desastre nacional, que antecede o estado de emergência, com medidas de segurança e de saúde sem precedentes para contrariar a pandemia do novo coronavírus.

O novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 146 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.