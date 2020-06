Sismo de 6,2 atinge Leste do Japão sem alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 6,2 na escala de Richter atingiu hoje a costa leste do Japão, sem que as autoridades tenham acionado o alerta de tsunami, registado danos significativos ou vítimas mortais.

O sismo foi registado às 04:47 de quinta-feira (19:47 de hoje em Lisboa) a cerca de 30 km de profundidade perto da costa de Chiba, a noroeste de Tóquio, segundo avançou a Agência Meteorológica do Japão.

Segundo noticia a agência Efe, em várias localidades da região de Chiba, o terremoto alcançou o nível cinco baixo da escala japonesa, que tem um máximo de sete e procura medir a agitação da superfície e as zonas afetadas, mais do que medir a intensidade do tremor.

O sismo também se fez sentir com intensidade na capital japonesa, Tóquio, e nos arredores.

Desconhece-se ainda a eventual existência de danos materiais ou de vítimas.

O Japão assenta sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma das maiores zonas de atividade sísmica e vulcânica do mundo e sofre terremotos com relativa frequência.