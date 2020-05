Os Presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos EUA, Donald Trump, felicitaram-se hoje mutuamente por ocasião do 75º aniversário da vitória dos aliados sobre a Alemanha nazi, na II Guerra Mundial.

De acordo com a versão do Kremlin e da Casa Branca sobre a conversa telefónica hoje realizada entre os dois líderes, Putin e Trump enfatizaram a importância histórica da aliança entre os dois países, que permitiu derrotar o regime de Adolf Hitler, em 1945.

A Rússia celebra no sábado a vitória sobre as tropas da Alemanha nazi, embora este ano as comemorações sejam afectadas pela pandemia de covid-19, que obrigou ao cancelamento da tradicional parada militar na Praça Vermelha.

Por esse mesmo motivo, alguns dos principais líderes mundiais, incluindo Trump, que foram convidados por Putin para a cerimónia, não poderão participar do evento, que será limitado a um voo da aviação militar, saudações de honra e um discurso do Presidente, transmitido televisivamente.

“A Rússia e os EUA têm o poder de fazer grandes coisas para solucionar os problemas prementes do nosso tempo, incluindo garantir estabilidade estratégica, combater o terrorismo, resolver conflitos regionais e combater epidemias”, diz um comunicado do Kremlin, divulgado após a conversa telefónica.

A Casa Branca, num outro comunicado, disse que Putin e Trump mostraram ainda satisfação com a cooperação entre os dois países na luta contra a propagação do novo coronavírus, que já matou 1.625 pessoas na Rússia e quase 75.000 nos Estados Unidos.

De acordo com o comunicado da Casa Branca, Trump terá dito que “os Estados Unidos estão a fazer tudo para cuidar dos norte-americanos e estão dispostos a prestar toda a ajuda a qualquer país que o necessite, incluindo a Rússia”.

A nota do Kremlin salienta que “o lado americano propôs o envio de um lote de equipamentos médicos para a Rússia”, referindo-se às ajudas já prestadas entre os dois países.

Os dois líderes também discutiram a situação do mercado de petróleo e enfatizaram o quão oportuno foi o acordo alcançado pela OPEP, para reduzir a extracção de petróleo, de acordo com a versão dos dois países.

A questão de um futuro tratado de controlo de armamento também foi tema de conversa, com Trump a sugerir a Putin que a China seja incluída nas negociações de um acordo que substitua o Tratado de Redução de Armas Estratégicas (New Start), que expira em 2021.