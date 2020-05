Rússia anuncia número recorde de mortes em 24 horas mas novos casos caem

A Rússia anunciou um número recorde de mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, com o registo de 119 mortes, mas o número de novos casos de infecções caiu para o nível mais baixo em duas semanas.

A Rússia anunciou hoje que foram notificados 9.200 novos casos, sendo este número o mais baixo desde 2 de Maio, perfazendo um total de 272.043 de infectados.

O país sofreu 119 mortes nas últimas 24 horas, o maior número registado até agora na Rússia.

Críticos questionaram a taxa de mortalidade oficial, acusando a Rússia de subestimar conscientemente o número de mortos de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

O total de mortes registadas oficialmente no país é de 2.537, menor do que em outros países que mostram um número menor de contaminações.

As autoridades russas rejeitaram as acusações, acrescentando que apenas as mortes cuja causa principal é o novo coronavírus são contabilizadas, enquanto outras doenças são responsáveis por quase todas as mortes de pacientes com resultados positivos para o vírus.

Os responsáveis russos também dizem que a epidemia chegou à Rússia mais tarde, assim tiveram tempo de preparar hospitais e implementar uma política de triagem eficaz e alargada.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 304 mil mortos e infectou perto de 4,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou agora a ser o que tem mais casos confirmados (cerca de 2 milhões contra 1,8 milhões no continente europeu), embora com menos mortes (mais de 118 mil contra mais de 164 mil).