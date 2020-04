A companhia de navios cruzeiro Royal Caribbean International estendeu a suspensão das operações por mais um mês, até 11 de Junho, devido à pandemia de covid-19, de acordo com um comunicado divulgado esta sexta-feira pela empresa sediada em Miami.

A empresa previa “estar de volta ao alto mar” em 12 de Maio, depois de ter suspendido todas as viagens no final de Março, mas, após uma nova avaliação das condições relacionadas com a proliferação do novo coronavírus, decidiu alterar os planos pata “retomar a operação a 12 de Junho”.

“Continuamos a avaliar como esta situação afecta as nossas próximas partidas. Após consulta com a Associação Internacional das Companhias de Cruzeiros e em conjunto com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), decidimos prorrogar a nossa suspensão global por mais um mês”, explica o comunicado assinado pelo presidente da Royal Caribbean Intrnational, Michael Bayley.

O mesmo documento explica que os passageiros afectados por esta extensão irão receber um “Certificado de Futuro Cruzeiro de 125%” para utilizarem numa nova reserva até 31 de Dezembro, para viagens com data de partida até 30 de abril de 2022.

Os passageiros podem, no entanto, optar por um reembolso total das viagens pagas para as datas afectadas, mas, nesse caso, abdicam da oferta de 125% do Certificado de Futuro Cruzeiro.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 150 mil mortos e infectou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Pelo menos 483 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 657 pessoas das 19.022 registadas como infectadas.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.