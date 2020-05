Rolls-Royce planeia cortar até 8.000 postos de trabalho

O grupo industrial britânico Rolls-Royce planeia suprimir até 8.000 postos de trabalho devido à queda do tráfego aéreo provocada pela pandemia do novo coronavírus, indicou hoje fonte próxima do processo à agência France Presse.

O número representa cerca de 15% da mão-de-obra do fabricante de motores de aviões.

“O impacto da covid-19 não tem precedentes. Tomámos medidas rápidas para aumentar a nossa liquidez, reduzir drasticamente as nossas despesas (...) Mas precisamos de ir além disso”, indicou um porta-voz do grupo, precisando que decorrem negociações com os sindicatos e que as decisões sobre os empregos devem ser anunciadas até ao final de maio.

Os cortes planeados na Rolls-Royce seguem-se ao anúncio, na sexta-feira, de 3.000 despedimentos na empresa irlandesa Ryanair e de 12.000 na British Airways.

A Virgin Atlantic também diz lutar pela sua sobrevivência e pediu, até agora em vão, a ajuda do governo britânico.

A Rolls-Royce já tinha cancelado a distribuição de lucros em abril e alertado para o impacto significativo da epidemia nos seus resultados.

Desde 2018, a empresa cortou 4.600 postos de trabalho, essencialmente administrativos. O corte agora planeado deve afetar principalmente os trabalhadores na área de motores para a aviação civil.