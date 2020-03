República Dominicana regista 51 mortes e 1.109 casos de infecção

A República Dominicana regista, até à data, 51 mortes por covid-19 e 1.109 casos de infecção, o que representa um aumento de 280 novos contágios nas últimas 24 horas, anunciaram hoje as autoridades locais.

Segundo o Ministério da Saúde Pública dominicano, entre as 51 mortes registadas até ao momento nove delas foram verificadas nas últimas 24 horas.

A taxa de letalidade no país situa-se nos 5%, precisou o ministro que tutela a área da Saúde Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.

Numa conferência de imprensa por videoconferência, o ministro alertou que as medidas restritivas adoptadas pelo governo poderão vir a ser reforçadas, de forma a evitar o aumento das infecções no país, que está em estado de emergência desde o dia 19 de março.

Apesar de não terem avançado com o confinamento total da população, as autoridades da República Dominicana decretaram um recolher obrigatório, entre as 17:00 e as 06:00.

O executivo também decretou o fecho de lojas de comércio consideradas como não essenciais, bem como o encerramento de empresas com um grande número de trabalhadores e de várias instituições públicas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infectou mais de 791 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 38 mil.