O Reino Unido e os EUA iniciam hoje as negociações para um acordo de comércio “ambicioso” após o período de transição pós-’Brexit’, que termina no final do ano.

A ministra do Comércio Internacional britânica, Liz Truss, e o representante dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, vão iniciar por videoconferência a primeira ronda de negociações programada para durar aproximadamente duas semanas, cada equipa com cerca de 100 pessoas.

“Queremos chegar a um acordo ambicioso que abra novas oportunidades para as nossas empresas, atraia mais investimentos e crie melhores empregos para pessoas em todo o país”, afirmou Liz Truss em comunicado.

O comércio entre os dois países chegou a 220,9 mil milhões de libras (253 mil milhões de euros) no ano passado.

As exportações para os Estados Unidos representaram quase 20% das exportações britânicas, de acordo com um relatório do governo, que tem o objectivo de aumentar o comércio entre os dois países em 15,3 mil milhões de libras (18 mil milhões de euros) a longo prazo, em comparação com 2018.

Um dos argumentos do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para a saída da União Europeia (UE) foi a possibilidade de negociar acordos com países terceiros num telefonema recentemente com o Presidente dos EUA, Donald Trump, comprometeram-se a continuar a negociar um acordo de comércio “o mais rápido possível”.

Porém, a oposição receia que um novo acordo de comércio com os EUA implique uma cedência em termos de normas ambientais e alimentares e o acesso de empresas norte-americanas ao serviço de saúde público britânico, o que o governo rejeitou.

As negociações do Reino Unido e EUA acontecem em paralelo com as negociações com a UE para um acordo de comércio pós-’Brexit’, que Londres espera concluir até ao final do ano, quando termina o período de transição.