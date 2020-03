Uma mulher de 83 anos é a primeira vítima mortal por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no Chile, onde há 537 casos confirmados, a maioria na capital, e onde esta semana foi decretado o estado de catástrofe.

“Temos a lamentar a primeira morte no Chile por Covid-19. Mulher de 83 anos, acamada, em quem se optou por uma abordagem compassiva”, anunciou, no Twitter o ministro da Saúde chileno, Jaime Mañalich.

Não foi tornado público em que hospital estava a vítima internada, se tinha patologias anteriores e se há mais doentes em estado crítico.

O Chile, que registou o primeiro caso de Covid-19 no dia 03 de março, encontra-se desde quinta-feira sob estado de catástrofe, com as aulas suspensas desde segunda-feira e as fronteiras, centros comerciais, cinemas, restaurantes e lojas que não vendam bens de primeira necessidade encerrados.

Embora haja pouca atividade nas ruas, o Governo chileno não decretou o confinamento preventivo, como fizeram vários países vizinhos, entre os quais a Argentina e o Peru, mas são cada vez mais as vozes que o pedem, sobretudo na capital, Santiago.

Um grupo de senadores reuniu-se hoje com o presidente do país, Sebastián Piñera, para exigir mais medidas e que declare uma quarentena nas zonas mais habitadas. Na sexta-feira, meia centena de presidentes de câmara pediram o mesmo, através de uma missiva.

O Governo considera “insensato e desnecessário” decretar o confinamento, embora a quarentena tenha sido decretada na remota Ilha da Páscoa e na pequena povoação da Patagónia chilena, por onde passou um turista infetado, que viajava num cruzeiro.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 271 mil pessoas em todo o mundo, das quais pelo menos 12.000 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por mais de 180 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 4.825 mortos em 53.578 casos.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.