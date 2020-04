A Coca-Cola European Partners (CCEP) obteve no mercado ibérico (Espanha, Portugal e Andorra) receitas de 529 milhões de euros no primeiro trimestre, menos 1,5%, redução que a empresa associa à pandemia da covid-19.

Segundo o presidente executivo (CEO -- Chief Executive Officer), Dammian Gammell, “a situação está a ter impacto sobretudo na forma de consumo dos produtos, especialmente no canal do consumo imediato e hotelaria.

“Estamos a trabalhar em colaboração com os nossos clientes que ainda podem manter as suas atividades (...) e a concentrar os nossos esforços em supermercados e no crescimento do comércio ‘online’”, sublinhou o CEO no comunicado enviado hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, citado pela EFE.

A empresa refere também que decidiu adiar o dividendo correspondente ao primeiro semestre do ano fiscal de 2020.

De acordo com os dados da CCEP -- que não incluem números de lucros nem rentabilidade --, o crescimento foi sólido em janeiro e fevereiro, mas as consequências da pandemia da covid-19 no canal de consumo imediato e hotelaria provocaram um recuo nos dados de março.

Em termos globais, a faturação recuou 4% no primeiro trimestre, para 2.478 milhões de euros, com quedas de 6,5% no Reino Unido ou França.

A Coca Cola sublinhou que, entre 09 de março e 17 de abril, o impacto da pandemia traduziu-se num colapso de entre 20% e 40% das vendas em volume, com recuos de entre 45% e 85% no canal hotelaria dependendo do país.

A queda é superior na divisão de bebidas sem gás e mais concretamente em águas minerais -- de até 12% no primeiro trimestre --, devido ao maior peso das vendas em bares e restaurantes para este produto.