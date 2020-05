Quatro crianças morrerem no Nepal em explosão acidental de bomba abandonada

Quatro crianças morreram hoje no oeste do Nepal vítimas de uma explosão acidental de um projéctil de morteiro, vestígio perdido da guerra civil no país, anunciaram as autoridades.

O distrito de Rolpa, local do acidente, foi durante uma década o reduto de uma rebelião maoísta, desencadeada em 1996, que provocou uma guerra civil em que morreram 16.000 pessoas e centenas ficaram desaparecidas.

As vítimas da explosão de um projéctil de morteiro, que ficara perdido desde os tempos de guerra civil, tinham entre 5 e 14 anos.

As autoridades supõem que as crianças foram apanhadas pela explosão quando “estavam a brincar com o projéctil”.

Uma equipa militar foi enviada para o local do acidente, para desarmar uma segunda bomba descoberta nas proximidades.

“Trata-se de poderosas bombas de argamassa, usadas durante a guerra. Este tipo de bombas já não é usado, actualmente”, disse o chefe da polícia local, Chitra Gurung.

O Nepal tem vivido tempos de paz desde 2006, quando foi conseguido um acordo de paz que colocou fim à guerra civil.