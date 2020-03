Príncipe Carlos saiu de quarentena

O príncipe Carlos saiu hoje de quarentena, após sete dias em isolamento por ter contraído covid-19, informou Clarence House, a residência oficial do herdeiro do trono.

De acordo com o seu gabinete, o príncipe, de 71 anos, que disse só ter tido “sintomas ligeiros”, está de “boa saúde”, mas a mulher, a Camilla, Duquesa da Cornualha, permanece em autoisolamento, seguindo as recomendações oficiais.

As pessoas com sintomas devem autoisolar-se durante sete dias e os membros da família que não desenvolvam os sintomas devem manter-se em isolamento durante 14 dias.

O casal está na propriedade da família real em Balmoral, na Escócia, enquanto a rainha Isabel II está no castelo de Windsor, perto de Londres, e a família do príncipe William, segundo na linha de sucessão, está em Norfolk, no este de Inglaterra.

A doença também chegou ao Governo, tendo o primeiro-ministro, Boris Johnson, e o ministro da Saúde, Matt Hancock, confirmado terem feito testes que deram positivo.

O Reino Unido registou até domingo 1.228 mortes de pessoas contagiadas pela covid-19, mais 209 do que no dia anterior, tendo identificado 19.522 casos positivos entre 127.737 pessoas testadas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 142.300 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.