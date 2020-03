O príncipe Alberto II do Mónaco acusou positivo no teste à Covid-19 realizado no início desta semana, mas mantém-se a trabalhar, visto que a condição não é grave, revelaram hoje fontes do seu gabinete.

“O seu estado de saúde não apresenta nenhuma preocupação. O príncipe soberano está a ser monitorizado de perto pelo seu médico e por especialistas do Centro Hospitalar Princesa Grace”, assinalou a nota.

O palácio monegasco acrescentou que Alberto II, de 62 anos, “continua a trabalhar no escritório dos seus aposentos privados”, e está em contacto permanente com os membros do seu gabinete, o Governo e os colaboradores mais próximos.

O príncipe apelou á população para que respeite as medidas de isolamento e limite os contactos com as outras pessoas, sublinhando que a única forma de travar a propagação do coronavírus é um “respeito rigoroso” pelas regras.

Até agora o Principado do Mónaco tem 10 casos de coronavírus, incluindo o do príncipe, segundo informaram fontes governamentais citadas pela agência de notícias espanhola Efe