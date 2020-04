Primeiro-ministro britânico hospitalizado

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson terá sido hospitalizado esta noite para testes, após vários dias com persistentes sintomas da covid-19, enquanto tem estado sob quarentena resultante do teste positivo de há 10 dias. Deverá passar a noite no hospital.

A última vez que o político britânico tinha aparecido em público foi na sexta-feira, num curto vídeo na rede social Twitter, vídeo esse que se seguiu ao anúncio, a 27 de Março de que estava infectado com o coronavírus.

De acordo com fonte do seu gabinete à BBC, esta é “uma medida de prevenção, pois o primeiro-ministro continua com os sintomas”, que têm sido “persistentes”, incluindo temperatura acima do normal, ainda que a mesma notícia refira que é apenas uma “medida de precaução”

O Reino Unido registou nas últimas 24 horas mais 621 mortes de pessoas infetadas, elevando o número total de óbitos durante a pandemia covid-19 para 4.934, indicou hoje o Ministério da Saúde britânico.

De acordo com a atualização dos dados feita hoje, o número de pessoas infetadas aumentou 5.903 desde sábado, para 47.806, após diagnosticados mais casos positivos.

No sábado, o balanço diário tinha registado mais 708 mortes e mais 3.735 novas infeções relativamente ao dia anterior.