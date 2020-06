Presidente moçambicano recebe novas felicitações pelos 45 anos de independência do país

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, recebeu mensagens de felicitações dos chefes de Estado do Zimbabué, Coreia do Sul, Turquia, Quénia, Argélia, Vietname e do rei de Marrocos por ocasião do 45.º aniversário da independência do país, anunciou hoje.

Segundo uma nota de imprensa da Presidência moçambicana, Emmerson Mnangagwa, Presidente zimbabueano, disse que se junta a Moçambique para celebrar a data, expressando a satisfação do Zimbabué pela efeméride e destacando a “amizade e cooperação duradouras existentes entre os dois países”.

“O Zimbabué sempre estimará os laços históricos, políticos e culturais que foram nutridos ao longo das nossas lutas de libertação. É com satisfação que noto que estes laços se fortaleceram”, acrescentou Mnangagwa.

Moon Jae-in, Presidente da Coreia do Sul, disse “aguardar, com muita expectativa, uma cooperação estreita com Moçambique” e espera que os laços de amizade que têm cultivado “deem muitos frutos”.

O Presidente da Turquia, Recep Erdogan, quer que “a cooperação entre os dois países continue a longo prazo e que a amizade entre os povos se aprofunde”.

Por seu turno, o Presidente queniano, Uhuru Kenyatta, assinalou a sua intenção de lutar “contra o terrorismo regional e combater à pandemia da covid-19”, sublinhando que “os esforços coordenados produzirão a paz, segurança e prosperidade desejadas”.

O chefe de Estado da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, reafirmou “prontidão de trabalhar em prol da promoção das relações de amizade, para o melhor interesse dos dois países”.

O Presidente vietnamita, Nguyen Phu Trong, destacou “os grandes resultados nas áreas de política, segurança, reconciliação, desenvolvimento económico e social e relações exteriores”, conquistados ao longo dos 45 anos.

O rei de Marrocos, Mohammed VI, manifestou interesse em “prosseguir com os esforços visando consolidar os laços fraternais com Moçambique”, para incrementar a cooperação e solidariedade no continente africano.

Moçambique assinalou na quinta-feira os 45 anos de independência face ao regime colonial português.