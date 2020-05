Polícia mata a tiro homem que esfaqueou várias pessoas num centro comercial na Austrália

A polícia matou a tiro um homem que esfaqueou várias pessoas num centro comercial australiano na sexta-feira, anunciaram as autoridades e a imprensa.

O homem empunhava uma faca e esfaqueou várias pessoas num estacionamento perto do centro comercial na cidade costeira do noroeste de South Hedland, noticiou o The North West Telegraph, citando testemunhas.

Um comunicado da polícia confirmou que um homem tinha morrido no centro comercial, mas disse que as circunstâncias da sua morte estão a ser investigadas.

Segundo o mesmo comunicado, um agente da polícia disparou e várias pessoas que ficaram feridas na sequência do esfaqueamento estão a receber tratamento no Hedland Health Campus.

“A polícia vai investigar as circunstâncias em que estas pessoas ficaram feridas”, acrescenta-se no comunicado da polícia.

A St. John Ambulance refere em comunicado que várias pessoas foram assistidas no local, mas não deu mais informações.