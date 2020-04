A polícia indiana disse hoje que está a investigar o enterro de um touro, reverenciado pelos locais, que reuniu cerca de 200 pessoas numa vila no sul do país, desafiando as regras de confinamento para combater a pandemia da covid-19.

O touro Mooli era uma celebridade numa vila do distrito de Madurai, no sul do estado de Tamil Nadu.

O animal pertencia a um templo e estava sempre presente nos festivais de ‘jallikattu’, um rodeio tradicional da região em que os jovens tentam domar um touro.

No domingo, o touro morreu de velhice e o seu cortejo fúnebre atraiu uma pequena multidão de moradores em luto, apesar de na Índia estarem proibidas reuniões com mais de cinco pessoas para limitar a propagação do coronavírus.

“Inicialmente, apenas 30 a 50 pessoas participavam no enterro, mas depois cerca de 100 a 200 pessoas reuniram-se para homenageá-lo”, disse T.G. Vinay, uma autoridade do distrito de Madurai, à agência de notícias AFP.

“Eles não se reuniram num só lugar, mas estavam a caminhar (acompanhando a procissão), prestando a sua homenagem, orando e depois foram embora”, acrescentou.

A polícia iniciou uma investigação contra vários moradores acusados de violar as regras do confinamento nacional, em vigor desde 25 de março e prolongado até 03 de maio.

Os admiradores do touro trouxeram guirlandas de flores, estolas e outros itens como oferendas, além de fogos de artifício, informou a imprensa local.

Jovens em motocicletas chegaram em grande número para se despedir de Mooli, disse à AFP Rajasekaran, um dos responsáveis do ‘jallikattu’ de Madurai.

O funeral com grande pompa de animais reverenciados não é invulgar na zona rural da Índia. No hinduísmo, o deus Shiva tem um touro como sua montaria.

O festival anual de ‘jallikattu’ é extremamente popular na área rural de Tamil Nadu. O Supremo Tribunal proibiu essa atividade em 2014, mas, após manifestações, o governo de Tamil Nadu voltou em 2017 a permitir a realização do festival, acreditando que faz parte da identidade da região.

Até ao momento, a Índia identificou 12.380 casos confirmados de infeção do novo coronavírus, que já mataram 414 pessoas, segundo os dados hoje anunciados.

Esse número provavelmente está subestimado devido falta de testes entre a população.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 137 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 450 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.