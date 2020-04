Peru prolonga estado de emergência até 10 de Maio

O Presidente do Peru anunciou hoje o prolongamento do estado de emergência até 10 de maio e uma ajuda financeira destinada a mais de seis milhões de famílias, no âmbito das medidas de combate à covid-19.

“A curva ainda está a subir. Não podemos baixar a guarda. O melhor é prolongar o estado de emergência por mais duas semanas”, declarou Martin Vizcarra, citado pela AFP.

O chefe de Estado peruano sublinhou que o país enfrenta agora “a fase mais complicada da doença”.

Uma das medidas de contenção da covid-19 é o recolher obrigatório, entre as 18:00 e as 04:00, em vigor em todo o país desde 16 de março.

No seu discurso, Martin Vizcarra anunciou que o Governo irá atribuir uma ajuda financeira de cerca de 207 euros a mais de seis milhões de famílias peruanas, que perderam rendimento devido às medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus.

Por outro lado, o Presidente peruano perspetivou que algumas atividades económicas possam ser retomadas a partir de 04 de maio, nomeadamente restaurantes que disponham de serviço ‘take away’.

O Peru, que tem 32 milhões de habitantes, regista 572 mortes e 20.914 casos de covid-19.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 186 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 708 mil doentes foram considerados curados.