Pelo menos oito membros de uma família morreram e outros dois ficaram feridos hoje após a carrinha em que viajavam passar sobre uma mina que acabou por explodir, na província de Helmand, no sudoeste de Afeganistão.

O incidente ocorreu hoje de manhã por volta das 10h30 (05 horas em Lisboa), numa estrada no distrito de Nahar-e-Saraj, em Helmand, disse à agência de notícias EFE o porta-voz da polícia da província, Eman Zadar Hamdard.

“A explosão atingiu a carrinha. Oito membros de uma família, incluindo crianças, foram mortos e dois outros membros da mesma família ficaram feridos”, disse Hamdard.

Seis dos mortos eram crianças, quatro rapazes e duas raparigas, os outros dois eram uma mulher e um homem, sendo que este último conduzia o veículo.

O porta-voz culpou os talibãs pelas mortes, mas o grupo rebelde até agora não se pronunciou sobre este incidente.

As minas, assim como outros dispositivos explosivos que estão colocados nas estradas, são conhecidas como uma das tácticas mais amplamente usadas pelos talibãs contra as forças de segurança.

O incidente ocorreu num momento em que decorre uma visita oficial de uma delegação dos talibãs a Cabul para finalizar o processo de libertação de 5.000 rebeldes presos nas prisões afegãs.

Trata-se da primeira visita oficial em 19 anos desde que o grupo insurgente foi deposto do poder em 2001 pelos Estados Unidos.

Esse processo, que também inclui a libertação de mil membros das forças de segurança afegãs detidas pela formação rebelde, foi acordado no pacto entre os Estados Unidos e os talibãs, assinado em 29 de Fevereiro, em Doha.

Espera-se que a libertação de prisioneiros prepare o caminho para as negociações entre as autoridades afegãs e os talibãs discutirem um cessar-fogo abrangente, necessário para alcançar uma solução política para quase duas décadas de guerra no país.