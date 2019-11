Pelo menos nove mortos em naufrágio perto de Lanzarote

O número de migrantes mortos no naufrágio de uma embarcação perto de Lanzarote, na quarta-feira, subiu hoje para nove, após quatro corpos terem sido resgatados no mar pelas autoridades espanholas, informaram as autoridades das Ilhas Canárias.

O barco naufragou numa área rochosa perto da costa de Caleta de Caballo, no município de Teguise, em Lanzarote, e quatro dos seus ocupantes conseguiram chegar à praia pelos seus próprios meios.

No trabalho de resgate feito pelas autoridades espanholas, cinco corpos foram recuperados no mar na quarta-feira, enquanto outros quatro foram hoje encontrados pelas equipas de socorro.

Os testemunhos diferem quanto ao número de pessoas que viajavam na embarcação, que poderá chegar aos dezasseis ocupantes.

Segundo as autoridades locais, a embarcação não terá conseguido resistir à forte ondulação sentida na zona e voltou-se.

Os sobreviventes do naufrágio relataram que tinham partido na passada sexta-feira, segundo indicou em declarações à estação pública espanhola TVE, um porta-voz dos serviços de emergência de Lanzarote, Isidoro Blanco.

Nenhuma informação foi fornecida sobre o país de origem ou sobre a identidade dos migrantes.